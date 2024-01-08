NOW لينك كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية spa.gov.iq منصة مظلتي الوجبة السابعة شهر يناير 2024 موعد صدورها

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن اقتراب إطلاق الوجبة السابعة لشهر يناير 2024، فضلاً عن أن هذه الوجبة الخاصة بالرعاية الاجتماعية تشمل عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، حتى أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المتقدمين، تزامنًا مع الإرتفاع الكبير التي تشهده الأسعار والتكاليف المعيشية.

خطوات الإستعلام عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا للأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

القيام بإختيار خدمة “الرعاية الاجتماعية”.

إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

على أن يتم تحديد الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

كتابة جميع التفاصيل المتعلقة بالمستفيد.

الضغط مباشرة على أيقونة “استخراج”.

ليتم تحميل جميع الكشوفات في النهاية بكل سهولة.

موعد صدور الوجبة السابعة من الرعاية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أنه جاري العمل على الإنتهاء من فحص كافة الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة، حتى أنه من المتوقع صدورها في الساعات القليلة المقبلة، لكي يتمكن الجميع من الإستعلام عن المنحة المقدمة فور نزولها، إضافة إلى أن وزارة العمل تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الدعم الملائم لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المقدم من قبل حكومة العراق.