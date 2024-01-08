“حملها pdf” كشوفات اسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

كشوفات اسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، من أكثر الأمور التي باتت محور اهتمام عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، حيث كشفت وزارة العمل العراقية عن الكشوفات الجديدة الخاصة بأسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024….

كشوفات اسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الدعم العراقي عن كشوفات اسماء الرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، الذي يعد من أهم وأشهر برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة.

وأكد وزير العمل العراقي أن الوزارة أعلنت عن عددمن الكشوفات الخاصة بأسماء المواطنين المقبولين في الرعاية الإجتماعية، وأشار إلى أن الوزارة تسعى دائماً على يد مد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية، وذلك من خلال صرف مبلغ مالي شهرياً يتم صرفه للمواطنين لسد احتياجاتهم وشراء ما يلزمهم من طعام وشراب، وإليكم خطوات الاستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق .

أو الدخول مباشرة على منصة مظلتي .

ثم اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

بعد ذلك اضغط على تحميل كشوفات الرعاية الإجتماعية.

انتظر ليتم تحميل الكشوفات .

ثم ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات المتاحة أمامك.

شروط صرف الرعاية الإجتماعية في العراق