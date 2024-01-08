pdf بإسم المحافظة.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024 عبر منصة مظلتي

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024، لن تتوقف عملية البحث عن اسماء المشمولين بالدفعة السابعة لحظة واحدة على مدار اليوم بل ترتفع كلما مضى الكثير من الوقت على موعد إعلان الكشوفات، عندما قامت وزارة العمل بصرف مستحقات ملحق الوجبة السادسة أعلنت عن الدفعة السابعة بعد أن فقد المواطنين الأمل في وجود دفعات جديدة.

حيث حددت الوزارة أن رفع كشوفات الدفعة السابعة يكون في عشرة من ديسمبر الماضي لكن تحدث بعض الأمور تجعل الوزارة تؤجل موعد رفع الكشوفات لأن في شهر ديسمبر كان هناك إنتخابات وزراء في عموم العراق وكان أمر اعلان الكشوفات يكون غير مناسب لأن فحص الطلبات وحصر عدد المتقدمين يحتاج إلى لتوصيل الدعم للمستحقين، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لسيادتكم كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية دفعة يناير 2024

الكثير من الأسر العراقية بحاجة شديدة للمساندة وتوفير الدخل الشهري المناسب لتلبية احتياجاتهم، شهد العراق الفترة الماضية تدهور اقتصادي كبير نتج عنه ارتفاع في الأسعار وتدهور الحالة المعيشية للألف من الأسر، توفر وزارة العمل الدعم المادي الكافي لمن تنطبق عليه شروط الدعم المعلن عنه في لائحة التسجيل، ومن المتوقع أن تصدر كشوفات كاملة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة خلال الساعات القليلة القادمة حسب تصريحات هيئة الحماية الاجتماعية في احدى اللقاء المذاع على القنوات الفضائية العراقية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالعراق 2024

بعد اعلان بدء إعلان النتائج التي تعلق بالدفعة السابعة تقوم وزارة العمل برفع الكشوفات الإلكترونية ويمكنكم الحصول عليها بالشكل التالي