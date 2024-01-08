اسحب 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة بعد التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة

اسحب 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة القوى العاملة والخاص بالتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية كمساعدة لعدد كبير من الأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكد وزير العمل العراقي على أن الحكومة المصرية تسعى دائماً على تقديم المساعدة لعدد من الأسر خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من غلاء الأسعار، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 والشروط اللازمة …..

اسحب 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن منحة العمالة الغير منتظمة 2024 التي يترقبها الملايين من الأشخاص خاصة وسط الغلاء الذي تعيشه خلال الآونة الأخيرة، وأنشرت الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة عن أنه تم فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، واليكم خطوات التسجيل ….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت .

اختر منحة العمالة الغير منتظمة .

ثم ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك

اكتب الإسم رباعي والرقم القومي والعنوان ورقم الموبايل .

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على “تسجيل”.

سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل تحتوي عل موعد ومكان صرف المنحة.

ما هي شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سنه عم 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

وتناشد وزارة القوى العاملة المواطنين عدم التعامل مع أي أرقام مجهولة المصدر وذلك بعدما ترددت الأنباء عن وصول رسائل نصية على هواتف المواطنين، وأشارت أن هذه الرسائل هدفها النصب والسرقة، ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها أنها من قبل وزارة القوى العاملة.