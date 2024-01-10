بعد تغيير ترددها… شغلها من تاني’’ تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد كل الأقمار 2024 واستمتع بالمسلسلات التركية

تردد قناة الفجر الجزائرية من أهم ترددات القنوات التلفزيونية التي يبحث عنها عدد كبير من عشاق المسلسلات والأعمال الدرامية العربية حيث تقدم قناة الفجر مجموعة شيقة من الأعمال الدرامية مثل عرضها لمسلسل قيامة عثمان وهو مسلسل تركي يحكي في قصته أحداث تاريخية خاصة بالدولة العثمانية ومسلسل صلاح الدين الأيوبي الذي يروي أحداث إسلامية عربية أيضًا وغيرة من باقات الأعمال الممتعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد نايل سات

بإدخال الإحداثيات التالية تسطيع ان تستقبل قناة الفجر علي القمر الصناعي نايل سات بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي :

أضغط علي زر الإعدادات من الريموت الخاص بجهاز الاستقبال إعداد القنوات توليف القنوات توليف يدوي ادخل التردد التالي

في خانة التردد ادخل 12034

الاستقطاب اختار الأفقي

معدل الترميز اكتب 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 2024 علي عرب سات

يتم بث قناة الفجر أيضأ عبر عرب سات بإدخال المعلومات التالية:

تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات يكون : 11034

يتم اختيار معامل تصحيح الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب يكون : عمودي

أما معدل الترميز هو: 5000

يتم بث الحلَقات الجديدة أسبوعيًا من مسلسل المؤسس عثمان عبر شاشات قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع كما يوجد قنوات اخري تنقل حلَقات قيامة عثمان و صلاح الدين الأيوبي مثل سلسلة قنوات ATV التركية وتعرض الحلَقات بفارق يوم عن القناة الجزائرية حيث تعرض الأربعاء من كل أسبوع حيث تسبق غيرها.