إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 عبر موقع مصر الرقمية وما هي الفئات المستحقة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024، يبحث الآباء والأمهات عن موعد فتح باب التسجيل لإضافة المواليد الجدد من أجل الاستفادة من الدعم التمويني والخبز، معيشة المواطنين أصبحت صعبة للغاية والدعم التمويني يساهم في تخفيف العبء عن الأسر البسيطة لأنهم يحصلون على السلع والمنتجات المختلفة مدعم وبدون مقابل.

كما يستفيدون من الخبز المدعم 5 قروش للرغيف لأن رغيف الخبز خارج الدعم يكون بقيمة 50 قرش وفي ظل هذا الغلاء أصبح رب الأسرة يشعر بعبء كبير ولا يستطيع شراء ما يكفي من الخبز لتلبية احتياجات الأسرة لذلك يريدون أن يقومون بتسجيل ابنائهم في منظمة الدعم في أقرب وقت لكي تتحسن ظروفهم المعيشية، منذ فترة طويلة ويطالب المواطنين بفتح باب التسجيل على إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 ترقبوا معنا وسوف نستعرض لكم خطوات التسجيل وشروط الاستفادة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

نظراً لكثرة التساؤلات عن إضافة المواليد على بطاقة التموين للعام الجاري 2024 صرحت وزارة التموين أن ميزانية الدولة لا تسمح بأي إضافات جديدة للمواليد في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وأكد الدكتور علي المصيلحي أن هناك فئات معينة مسموح لهم الإضافة تطبيقاً للقرارات السيد الرئيس عبد السيسي، على أن تتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني لتوفير الوقت وعدم الذهاب لمكاتب التموين وكل ما عليكم فعله هو اتباع الخطوات التالي’:.

الدخول على موقع مصر الرقمية. تسجيل الدخول بالرقم القومي. رقم المصنع واسم الأم. ورقم المحمول. ثم اختيار الخدمات التموينية. واختيار إضافة الأبناء. ثم إضافة بيانات الطفل المراد إضافته. وأخيراً الضغط على التالي ثم حفظ.

شروط إضافة المواليد الجدد.