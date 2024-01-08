عاجل.. التربية العراقية تُقرر تقديم امتحانات نصف السنة 2024 لهذه الصفوف لتكون بهذا الموعد

بوثيقة رسمية صدرت اليوم عن المديرية العامة للتقويم والامتحانات في العراق، تقرر تقديم امتحانات نصف السنة 2024 لعدد من الصفوف الدراسية، حيث تم تقديرم الامتحانات الخاصة بهم مع الامتحانات الشفوية، وذلك في حال إن رأت المديرية العامة للتربية هذا الأمر، فدعونا نوضح لكم تفاصيل خبر اليوم.

تقديم امتحانات نصف السنة 2024

وضحت المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة للتربية العراقية، أنه بناء على طلبات مقدمة من بعض المديريات التعليمية، فإنه تقرر تقديم الامتحانات الخاصة بنصف السنة 2024 في العراق للصفوف الثلاث الأولى، بحيث تكون هذه الامتحانات مع الموعد المخصص للامتحانات الشفهية، وهذا بسبب كثرة عدد طلاب المرحلة الابتدائية، وهذا التوجيه مقدم غلى جميع مديريات التربية في كل محافظات العراق عدا إقليم كردستان.

والجدير بالذكر أن الامتحانات الشفهية تكون قبل الامتحانات التحريرية بأسبوع على الأقل، حيث يكون الاختبار الشفهي خلال اليوم الدراسي، وستقوم كل مديرية تعليمية في كل محافظة بالإعلان عن موعد الامتحانات وكل ما يخصها للطلاب بهذه المرحلة.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

وضحنا لكم أنه تقرر تقديم امتحانات نصف السنة 2024 للطلاب بالصفوف الثلاث الأولى، وبالنسبة للامتحانات الخاصة بنصف السنة، فقد سبق أن حددتها التربية العراقية، حيث مواعيد الامتحانات في المواعيد التالية:

المرحلة الابتدائية للصفوف ما بعد أول ثلاث صفوف يوم الخميس 25 من يناير الجاري ومستمرة حتى يوم 31 يناير لعام 2024.

الدراسة الثانوية من يوم 21 يناير الجاري ومستمرة ليوم 31 من نفس الشهر.

على أن تبدأ العُطلة الربيعية يوم الأول من فبراير المقبل وتستمر أسبوعين.