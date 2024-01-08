جامعة الملك عبد العزيز تعلن عن معدلات القبول لعام 2024 …. تعرف عليها وعلى التخصصات المطلوبة

جامعة الملك عبد العزيز تعلن عن معدلات القبول لعام 2024، والتي يهتم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب بالإطلاع عليها لأنها مرحلة مهمة في عمر الطالب ويجب أن يتوخى الحذر لكي يختار التخصص المناسب له ن وخاصة أن جامعة الملك عبد العزيز من أهم وأشهر الجامعات التي يسعى عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بها لما تقدمه الجامعة بعد التخرج من فرص عمل، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرفق سوياً على معدلات القبول في جامعة الملك عبد العزيز والتخصصات المطلوبة…..

معدلات القبول في جامعة الملك عبد العزيز 2024

حيث يسعى عدد كبير من الطلاب خلال السنوات الأخيرة للإلتحاق بجامعة الملك عبد العزيز الذي تقدم الكثير من المميزات للطلاب سواء خلال فترة الدراسة أو بعد التخرج، فهى تعد من أرقى الجامعات في المملكة السعودية وبها عدد كبير من التخصصات وهي:

تخصصات كلية الاقتصاد والإدارة

والتي تشمل كلية الإقتصاد والإدارة والتي تعد من أكثر التخصصات التي يسعى عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بها، والتي تتمثل في :

قسم إدارة الأعمال .

قسم الإقتصاد.

قسم التسويق.

قسم التمويل.

قسم علوم سياسية.

قسم المحاسبة.

تخصصات كلية الطب

حيث تعد كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز من أكثر الكليات التي يقبل عليها الطلاب والتي أيضاً تحتوي على الكثير من التخصصات وهي:

تخصص الجراحة .

تخصص النساء والتوليد.

تخصص أنف وأذن وحنجرة.

تخصص جراحة العظام.

قسم التشريح.

تخصص الجلدية.

تخصصات كلية الآداب

أما عن تخصصات كلية الآداب والتي أيضاً تستقبل عدد كبير من الطلاب سنوياً لما فيها من مميزات ، وتخصصات ومنها: