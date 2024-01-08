ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان على جميع الأقمار الصناعية 2024 واجلس وسط الطبيعة من بيتك

متابعي الأفلام الوثائقية يبحثون حاليًا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان الجديد 2024 على الأقمار الصناعية، بحيث يتمكنوا من متابعة المحتوى الشيق التي تعرضه القناة على شاشتها للمواطنين والمواطنات، حيث تصوير حي للكائنات الحية من داخل بيئتها، حيث تمنح المشاهد تجربة ممتعة تجعله يشعر أنه متواجد مع هذه الكائنات داخل بيئتها الحقيقية، وذلك لأن القناة تعرض المحتوى بأعلى جودة، فدعونا نرفق لكم إحداثيات القناة على مختلف الأقمار، فتابعوا معنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان

متابعي قناة ناشيونال حيوغرافيك يتساءلون في الوقت الحالي عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وباقي الأقمار الصناعية، بحيث يختار كل مواطن التردد على القمر الصناعي المناسب لها، ومن ثم تثبيت القناة والاستمتاع بمحتواها المميز، وعلى أي حال تأتي إحداثيات القناة على الثلاث أقمار على النحو التالي:

النايل سات

تردد القناة 11411.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

عرب سات

تردد القناة: 11804.

استقطاب أفقي.

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو تلقائي.

ياه سات

تردد القناة: 11938.

استقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل التصحيح التلقائي.

برامج قناة ناشيونال جيواغرافيك 2024

وضحنا لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك عالم الحيوان على جميع الأقمار الصناعية، وبالنسبة للقناة، فهي متخصصة في عرض باقة لبرامج وثائقية تقوم بتغطية مواضيع كثيرة بمجال العلوم والاستكشاف والطبيعة، حيث تعمل هذه البرامج على التثقيف ونقل المعرفة إلى الجماهير بالعالم العربي، وتأتي أشهر البرامج كما يلي: