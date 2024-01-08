خطوات التسجيل في اختبار ستيب step قياس 1445 ….والمستندات المطلوبة

خطوات التسجيل في اختبار ستيب step قياس 1445، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، كونه خطوة مهمة للطلاب الراغبين في الإنضمام إلى برامج اللغة الإنجليزية، سواء إذا كان الطالب يريد الإلتحاق بالجامعات السعودية أو غيرها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في اختبار ستيب step قياس 1445…..

خطوات التسجيل في اختبار ستيب step قياس 1445

حيث يمكن للطلاب التسجيل في اختبار ستيب بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمركز قياس على الانترنت.

ثم اضغط على ملف المستفيد.

اضغط على تسجيل الدخول على الصفجة الرئيسية.

على الطالب أن يختار الاختبار الذي يرغب في أدائه .

يجب على الطالب أيضاً قراءة الشروط والملاحظات جيداً.

يحدد الطالب المقر المناسب له والتاريخ .

قم بالضغط على أيقونة “تأكيد الحجز”.

يجب على الطالب تسديد المبلغ الخاص بتأكيد الحجز.

المستندات المطلوبة لاختبار STEP

ويجب على الطالب بعد التقديم أن يقوم بتحضير الأوراق المطلوبة لاجراء اختبار step والتي جاءت كالتالي:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب السعوديين.

أما إذا كان المتقدم غير سعودي الجنسية فيجب عليه ارفاق رقم المقيم أو رقم الهوية الخاصة به.

وتقديم صورة من جواز السفر للمتقدم .

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم السعودية إلى أن الطالب لم يتمكن من أداء اختبار step غلا من خلال التسجيل على موقع قياس، وذلك لضمان الحصول على الشهادة المعتمدة التي سوف تمكن الطالب بعد ذلك للإلتحاق بالكلية سواء داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها.