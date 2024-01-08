أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، في عام 2024 يشهد العديد من المواطنين في العراق البحث الفعال عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من بين البرامج الحكومية الرائدة في المجال الاجتماعي حيث يقدم دعمًا ماليًا هامًا لوفير احتياجات الفئات المختلفة من المواطنين العراقيين وبشكل خاص للفئات الأكثر احتياجًا وللذين يعيشون بدخل محدود يأتي هذا البرنامج ضمن جهود الحكومة العراقية لدعم المواطنين وتحسين معيشتهم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

لتسهيل عملية الوصول إلى هذه أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 فتحت الوزارة أبواب منصة مظلتي الإلكترونية حيث يمكن للمواطنين تحميل قوائم الأسماء بشكل سهل وفوري والاطلاع عليها بوسائل إلكترونية الخطوات التالية تشرح كيفية القيام بذلك:

يتعين على المستخدم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي من هنا.

يجب على المستخدم التوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية المتاح على المنصة.

يتعين تحديد خيار أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

يجب تحديد الوجبة الأخيرة واختيار المحافظة التي يقيم فيها المستعلم.

يتعين على المستعلم إدخال جميع البيانات المطلوبة لاستكمال عملية الاستعلام.

يجب الضغط على أيقونة الاستعلام لعرض قوائم أسماء المشمولين.

بعد ظهور النتائج يتعين على المستخدم الضغط على أيقونة “تحميل”.

أخيرًا يمكن للمستخدم فتح الملفات المحملة والبحث عن الاسم المطلوب للتحقق من المشمولية.

تقدم هذه الخطوات عملية بحث فعالة وسهلة للمواطنين العراقيين الراغبين في الوصول إلى قوائم المشمولين بالرعاية الاجتماعية للعام 2024.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل العراقية عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد الراغبون في التسجيل والحصول على الدعم الاجتماعي يتمثل هذا القرار في إرساء معايير تحقيق التوازن وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا إليكم فحوى هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا سواء كان رجلًا أو امرأة، وأن يكون مقيمًا في العراق.

يفرض الحد الأدنى والأقصى للعمر شروطًا على المتقدمين للرجال يجب أن يكون العمر بين 18 و55 عامًا في حين يجب على النساء أن لا يزيد عمرهن عن 60 عامًا ولا يقل عن 16 عامًا يأتي هذا القيد لتحقيق توجيه الدعم للفئات ذات الحاجة.

يشترط على المتقدم ألا يكون لديه أي سجل تجاري أو أصول مما يؤكد التركيز على دعم الشرائح الاقتصادية الأضعف.

يجب أن يتنوع المتقدم في إحدى الفئات التالية ليكون مؤهلاً للدعم:

ذوي الاحتياجات الخاصة. الأيتام. أبناء الشهداء.

هذه الشروط تأتي في إطار جهود الحكومة لتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الأشد احتياجًا وتؤكد على التفاعل الايجابي لتحسين الظروف المعيشية وتوجيه الدعم إلى أولئك الذين يحتاجون إليه بشكل أكبر.