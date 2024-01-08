كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf spa.gov.iq؟

بعد التقديم في الرعاية الاجتماعية في العراق نجد المستفيدين يتساءلون عن كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية، حيث يرغبون بالتعرف على موعد دراسة طلبهم والرد عليهم وكيف يمكن استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الجديدة، كي يطلعوا هل اسمهم من ضمن الأسماء أم لا؟ وبتقرير اليوم نوضح لكم كيف يمكن تحميل الكشوفات فتابعوا معنا.

كيف ابحث عن اسمي في الرعاية الاجتماعية؟

تقوم وزارة العمل العراقية باستقبال طلبات المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، ثم من يشمله الدعم يتم وضع اسمه بكشوفات ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ثم رفع الكشوفات على منصة مظلتي، حيث كل محافظة يكون لها ملف pdf مرفوع على جوجل درايف ومسجل به كل من شمله دعم الرعاية للوجبة المُعلنة، ويمكن البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

اتجه في بداية الأمر إلى منصة مظلتي الموجودة على شبكة الإنترنت.

الموجودة على شبكة الإنترنت. ابحث عن برنامج الرعاية الاجتماعية واختر منه الوجبة والدفعة محل البحث.

انقر على محافظتك، ومن ثم سيتم توجيهك إلى جوجل درايف.

نزل ملف pdf وقم بفتحه وابدأ بالبحث عن اسمك.

موعد إطلاق الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية

حتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي من أجل إطلاق الوجبة السابعة، حيث لم تنتهي وزارة العمل بعد من تجهيز كشوفات المشمولين بهذه الوجبة، ويتم التجهيز لها بالوقت الحالي، والتوقعات أشارت إلى أن هذه الوجبة سيتم إطلاقها مع نهاية الشهر الجاري أو الأسبوع الأول من الشهر القادم، ولكن كلها توقعات وليس هناك أي تأكيد رسمي على موعد إطلاق هذه الدفعة.