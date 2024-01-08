طريقة تحميل ببجي موبايل PUBG MOBILE 3.0 الجديد 2024 للأندرويد والآيفون

لعبة ببجي هي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في العالم، وقد تم تنزيلها أكثر من 1 مليار مرة تم الإشادة باللعبة لرسوماتها الواقعية وأسلوب اللعب المثير وفي لعبة ببجي، ينزل 100 لاعب من السماء إلى جزيرة، ويجب عليهم البحث عن الأسلحة والمعدات للبقاء على قيد الحياة والقتال ضد بعضهم البعض حتى يكون هناك لاعب واحد فقط على قيد الحياة تستمر اللعبة لمدة 30 دقيقة، وتقل مساحة اللعبة تدريجياً مع مرور الوقت، مما يدفع اللاعبين إلى مواجهة بعضهم البعض في مناطق أصغر.

طريقة تحميل ببجي موبايل PUBG MOBILE 3.0 للاندرويد

سنوضح للك كيف يمكنك القيام بتنزيل لعبة ببجي علي اجهزة الموبايل اندرويد:

افتح تطبيق متجر Google Play على جهاز Android الخاص بك. يمكنك العثور عليه في قائمة التطبيقات على جهازك.

اكتب “PUBG Mobile” في شريط البحث في متجر Google Play. سيظهر لك قائمة بالنتائج، بما في ذلك تطبيق PUBG Mobile.

الخطوة الثالثة: النقر على نتيجة البحث “PUBG MOBILE”

اضغط على نتيجة البحث “PUBG MOBILE” لفتح صفحة التطبيق.

إذا كان هناك تحديث متاح لـ PUBG Mobile، فسيظهر لك زر “تحديث”. اضغط على هذا الزر لبدء التنزيل

ستظهر لك شاشة التنزيل أثناء تنزيل التحديث. بمجرد اكتمال التنزيل، سيبدأ التحديث تلقائيًا.

طريقة تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 3.0 للايفون

شرح تفصيلي لكيفية تنزيل لعبة ببجي موبايل PUBG MOBILE 3.0 على الايفون: