من هُنــا .. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي 2024

يقوم العديد من الأشخاص من ذوي الهمم بالتساؤل عن الرابط الذي يتعلق بالاستعلام عن هذا الكارت الخاص بالخدمات المتكاملة للعام الجاري 2024، كذلك انهم يقومون بالتساؤل عن الموعد الذي تم تحديده للكشف الطبي، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بينت أنه من الممكن ان يتم الاستعلام عن هذا الكارت بكل سهولة ويسر، من خلال الخطوات التي بينتها بعد الانتقال للموقع الالكتروني الخاص بالمجالس الطبية، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بالاستعلام عن هذا الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يقوم ذوي الهمم بالخضوع للكشف الطبي الخاص بوزارة الصحة، وتبعا للنتيجة التي تتعلق به يتحدد مدى استحقاق الشخص لكارت الخدمات المتكاملة، ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يتم الاستعلام عن هذا الكارت بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي والإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، الذي يتم الانتقال إليه واتباع الخطوات اللازمة الخاصة بالاستعلام.

خطوات الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

في الحقيقة أنه من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن الموعد المتعلق بالكشف الطبي بكل سهوله ويسر، من خلال السير على الخطوات الآتية: