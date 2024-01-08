بالخطوات ورابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024  eservices.social.gov.tn موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

منحة 300 دينار تونس، أعلنت الحكومة التونسية عن قبول متقدمين للحصول على منحة 300 دينار تونسي، تم توفير هذه المنحة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مع مواجهة موجة الارتفاع العالمية في أسعار السلع الأساسية، تهدف هذه المنحة أيضًا إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين.

ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على خطوات التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024.

التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024

يجب الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج المنحة وهو موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية من هنا. بومن ثم يتم عمل تسجيل الدخول. كتابة البيانات المطلوبة (رقم بطاقة التعريف الوطنية، رقم المرور) يتم الضغط على خانة المنحة المقدمة بمبلغ 300 دينار تونسي. ستتم مراجعة جميع الطلبات المقدمة عن طريق الموقع. وفي نهاية هذه العملية، سيقوم مسؤولو البرنامج بالتواصل مع المتقدمين لإبلاغهم بقبول أو رفض طلباتهم.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024

يمكنك الوصول إلى رابط التسجيل في منحة 300 دينار في تونس 2024 عن طريق زيارة موقع وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية هنااااا في الموقع ستجد الخطوات البسيطة للتسجيل والتي قمنا بتوضحيها أعلاه.

يرجى الانتباه إلى أنه يجب أن تتوافر بعض الشروط لتكون مستحقًا للحصول على هذه المنحة، مثل أن تكون من الجنسية التونسية وأن يكون الحد الأقصى لراتبك 180 دينار تونسي.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس