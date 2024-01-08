اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الدفعة الأخيرة لشهر يناير 2024 عموم المحافظات رجال ونساء عبر منصة مظلتي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الدفعة الأخيرة لشهر يناير 2024، رغم وجود العديد من أنظمة الدعم العراقية لكن النظام الأكثر أهمية ويدعم الآلاف من الأسر العراقية منذ عدة سنوات متتالية هو نظام الرعاية الاجتماعية، حيث يستهدف هذا النظام المواطنين من الجنسية العراقية من الجنسين رجال ونساء،.

وحسب تصريحات أحمد الأسدي أن الدعم وصل لأكبر عدد من المواطنين مما وصل إجمالي المساعدات لعام 2023 تجاوزت 900 الف وأكد سيادته أن عام 2024 يكون هناك إضعاف المساعدات وتقوم الوزارة بمد يد العون للآلاف من الأسر المتضررة لتخفيف العبء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم لأن المواطنين ذات شكواهم بسبب الظروف الصعبة وغلاء الأسعار، تابعوا معنا التقرير التالي للإطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الدفعة الأخيرة لشهر يناير 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية PDF الدفعة الأخيرة لشهر يناير 2024

مضى نحو ثلاثة أسابيع على قرار صرف الدفعة السابعة وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الصرف، لكن بعض المصادر التابعة لهيئة الحماية الاجتماعية تفيد بأن الكشوفات PDF يتم رفعها الفترة القادمة ويتم تنزيلها على منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكل ما عليك هو اختيار الدفعة السابعة وإضافة البيانات المطلوبة والضغط على استعلام.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق