حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024…. ومن هي الفئات المستحقة للزيادة

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ، وذلك بسبب غلو أسعار الكثير من المواد والسلع الغذائية، وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية الأخبار التي يتم تداولها على عدد من المواقع الالكترونية، وصفحات التواصل الإجتماعي ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024….

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقاء له على قناة “صدى البلد” ليؤكد أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، غير صحيحة بالمرة وأن الوزارة لم تعلن عن حتى الآن عن أي زيادة.

وأشار “المصيلحي” أن الوزارة مستمرة في صرف الدعم والمقررات التموينية عن شهر يناير 2024 من خلال منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، بقيمة 50 جنيه للفرد، وصرف 5 ارغفة بلدي يومياً لكل مواطن مستفيد في بطاقة التموين.

المصيلحي يؤكد صرف السكر الحر على بطاقة التموين في فبراير 2024

كما أكد المصيلحي خلال نهاية حديثه أن وزارة التموين مستمرة في صرف السكر الحر على بطاقات التموين، مشيراً إلى أن البطاقة التي تحتوي على فرد إلى ثلاثة أفراد سوف يتم صرف كيلو سكر واحد فقط على بطاقة التموين، أما البطاقات التموينية التي تحتوى على ثلاثة أفراد فأكثر يتم صرف 2 كيس سكر وزن كيلو جرام بسعر 27 جنيه للكيس، وتؤكد الوزارة على أن التاجر الذي يمتنع عن صرف السكر الحر على البطاقات التموينية يجب على المواطن الإبلاغ عنه على الفور.