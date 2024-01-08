كشوفات اسماء الوجبة الاخيرة المشمولين بالرعاية الاجتماعية يناير 2024 عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 تعتبر من أكثر المواضيع التي تشغل تفكير العراقيين، حيث أطلقت الوزارة هذه الوجبات بهدف مساعدة الأسر في العراق، ولكن تحتاج الوزارة إلى بعض الوقت أثناء فحص الأسماء قبل تحميل كشوفات بأسماء المستفيدين على الموقع الرسمي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يكون من خلال منصة مظلتي، حيث تعتبر هذه المنصة من أشهر المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات اجتماعية للمواطنين العراقيين، لذا إطلاقها كان بهدف تسهيل الأمور على المواطنين، لذا كل ما عليك هو السير على الخطوات التالية:

اللجوء إلى موقع منصة مظلتي.

زيارة قسم الرعاية الاجتماعية الموجود في الصفحة الرئيسية.

تحديد خيار”أسماء الوجبة الاخيرة.

تحديد الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

كتابة رقم الهوية والاسم وباقي البيانات المطلوبة.

إدراج المحافظة التي تنتمي لها.

انقر على حقل”تحميل كشوفات المستفيدين”.

ستجد مباشرة أن الملف تم تحميله على هاتفك، يمكنك من خلال هذا الملف معرفة كافة المستفيدين بعد أن تعلن عنهم الوزارة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أشهر البرامج الاجتماعية التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، وذلك لأن الحكومة العراقية تبذل أقصى جهد لتوفير مبالغ مالية إلى الأسر أصحاب الدخل الشهري الضعيف، لذا يرغب الآلاف من المواطنين العراقيين في أن يكون اسمهم من ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 ولكن هذا بالطبع يكون بعدما تتأكد أن جميع الشروط قد تم استيفاؤها لديك، علاوة على ذلك فإن الوزارة خلال الأيام الماضية قامت بتنزيل كشوفات بأسماء المستحقين الرعاية لشهر ديسمبر 2023 وهي ملحق الوجبة السادسة، وهذه الوجبة كانت هي آخر الوجبات خلال العام الماضي، لذا الوزارة تستعد الآن فرز أسماء المستفيدين الجدد لشهر يناير، وذلك للتأكد من أحقيتهم لهذا الدعم قبل صرف لهم أي مبالغ مالية.