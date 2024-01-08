هوني رابط اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية موقع وزارة العمل | اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة spa gov iq

لا شك في أن البحث عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية لا يتوقف من قبل الأشخاص المنتظرين لحظة إيداع هذا الدعم في حسابهم الشخصي، لا سيما أن معظم المواطنين داخل حدود الدولة العراقية في مختلف محافظاتها يبحثون عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية المقدمة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كونها تهدف لمساعدة الأسر الذين هم في حاجة ماسة لمن يقدم لهم الدعم.

اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

ها نحن ذا أصبحنا في بدايات شهر ميلادي جديد وهو الشهر المنتظر لكي يتم في صرف الوجبة السابعة من الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية العراقية، التي تأخرت بعض الشيء نتيجة عدم استقرار الأحوال خلال الفترة الماضية لذلك وجدنا أن جميع من يرغبون في استكمال احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب، يبحثون عن القوائم التي تحمل اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية حتى يسدوا احتياجاتهم الآدمية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قد أكدت على أنه جار تجهيز الدفعة السابعة تبعا لمعايير الاستحقاق المنصوص عليها، والتي تهدف لضم أكبر عدد من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على هذا الدعم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية

بعدما تعرفنا على حقيقة أنه من المتوقع خلال الأيام القادمة أن يتم الإعلان عن رفع قوائم اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أو من خلال منصة مظلتي، فإنه لا بد من أن يتعرف المستفيدين على خطوات التعامل مع موقع وزارة العمل العراقية والتي تتلخص فيما يلي: