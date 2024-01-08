هاذايا رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 + شروط التقديم inscription.addl.dz

يبحث الكثير من الأشخاص عن شروط التسجيل في سكنات عدل 3 باعتباره من أهم أنواع الدعم المقدم لكل من يرغب في الحصول على وحدة سكنية، حيث إن هذا البرنامج يطرح بشكل سنوي لكل من يريد في الحصول على مسكن اجتماعي بطريقة سلسة وبسيطة داخل حدود الدولة العراقية، كل هذا كان السبب وراء بحث الكثير من الأشخاص الراغبين في امتلاك وحدة سكنية عن شروط وخطوات التسجيل في سكنات عدل 3 حتى يحصلوا على مسكن.

التسجيل في سكنات عدل 3

لقد ذاع صيت وكالة عدل بالجزائر كونها تقدم برنامجا يدعم المواطن الجزائري الراغب في الحصول على وحدة سكنية تؤهله من البقاء داخل مكان آمن، لا سيما أن هذا الدعم قد نجح في بداياته بشكل كبير علما بأن هذه الوكالة قد قامت بالإعلان عن فتح باب التقديم بالبرنامج الخاص بها، والذي يستهدف أن يمنح أكثر من 300 ألف وحدة سكنية لكل مواطن جزائري يحتاج لمكان حتى يقيم فيه.

على أن تتلخص خطوات التسجيل في سكنات عدل في النقاط التالية

أولاً قم بفتح الموقع الخاص بوكالة عدل.

ثم بعد ذلك اضغط على زر تسجيل سكنات عدل.

عليك هنا أن تقوم بكتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بك.

ثم اكتب رقم الجوال بشكل صحيح.

بعد ذلك عليك كتابة رقم الخاص بك في المكان المحدد.

ثم بعد ذلك اضغط على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

في ظل وجود التسهيلات الملحوظة التي وضعتها وكالة عدل في خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 تساءل المواطنون الجزائريون عن الشروط الواجب توفرها في شخص المتقدم، حتى يتم قبول طلبه ومنحه شقة سكنية ومنها فإن شروط التسجيل الموضوعة كالتالي: