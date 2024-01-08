“رابط مباشر” أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، بعدما كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن الكشوفات الجديدة الخاصة بأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 وبدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، ومن خلال هذا المقال سوف ننتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 .

أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، وذلك للمواطنين الذين تقدموا للحصول على الدعم التي أعلنت عنه الحكومة العراقية لمساعدة عدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الغلاء الذي تعاني منه المواطنين خلال الآونة الأخيرة، وإليكم خطوات الاستعلام:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية.

ثم اضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم بتحميل الكشوفات .

بعد تحميل الكشوفات ابحث عن اسم المستفيد في الكشوفات.

بعد أن يتم العثور على اسم المستفيد يرجى الاطلاع على تاريخ ميلاد المواطن والتأكد من تطابقه.

ماهي شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024

وأكد وزير العمل العراقي على أن الوزارة استقبلت عدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أنها قامت بالموافقة عن الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي: