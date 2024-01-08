عشق الأطفال.. تردد قناة MBC3 الفضائية الجديد للأطفال على النايل سات وعرب سات وأهم مميزات القناة

يبحث العديد من أولياء الأمور عن تردد قناة MBC3 الفضائية حيث تعد قناة MBC3 من أشهر القنوات الفضائية التي تقوم بتقديم محتوى هادف وتعليمي للأطفال تتميز هذه القناة بعدد كبير من المميزات التي جعلت الكثير من أولياء الأمور يتساءلون عن تردد قناة MBC3 الفضائية وذلك من أجل تنزيلها على الأجهزة الخاصة بهم ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تردد قناة MBC3 الفضائية الجديد على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة MBC3 الفضائية

يستطيع عدد كبير من الأفراد من كافة أنحاء العالم تنزيل قناة MBC3 على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال تردد قناة MBC3 الفضائية التالي:

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب :عمودي.

معامل تصحيح الخطأ :¾.

الجودة: HD.

تردد قناة MBC3 على القمر الصناعي عرب سات

يستطيع الأشخاص تنزيل قناة MBC3 على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة وذلك عن طريق إدخال المعلومات التالية:

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

مميزات قناة MBC3

تحتوي قناة MBC3 على عدد كبير من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال في العالم ومن أهم هذه المميزات ما يلي:

تتميز انها تقوم بتقديم محتوى تعليمي هادف للاطفال.

لا تقوم القناة بعرض المحتويات التي تحتوي على مشاهد غير لائقة أو تتنافى مع العادات والتقاليد التي يخضع لها المجتمع.

يمكن تحميل هذه القناة على جهاز الريسيفر بكل سهولة.

تعرض القناة الكثير من الأفلام والمسلسلات من أجل تعليم الأطفال المشاركة والتفاعل مع الآخرين.

تعمل القناة طوال اليوم بدون انقطاع.

أهم ما تقدمه قناة MBC3

تعرض قناة MBC3 عدد كبير من البرامج والمسلسلات والتي من أبرزها ما يلي: