التقاعد العراقية تزف بُشرى سارة لجميع المتقاعدين حول طلبات المتقدمين والزيادات الجديدة

كشف رئيس هيئة التقاعد الوطنية في العراق، ماهر حسين رشيد، في بيان له أمس الأحد، عن اتخاذ كافة الإجراءات السريعة والعاجلة من أجل القيام بمعالجة توقف رواتب المتقاعدين والعمل على محاسبة المقصرين بشتى عقبات القانون، مما يولي اهتماما بالغًا بجميع المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات في جميع المحافظات العراقية، حتى أن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا هي تطبيق الزيادات الأخيرة التي شملت كافة المتقاعدين في محافظات العراق.

مراجعة بيانات المتقاعدين في العراق

وأكد رئيس هيئة التقاعد الوطنية، أن سرعة مراجعة طلبات المتقدمين، يتم العمل على اتخاذها نظرًا لتوقف الرواتب التقاعدين عن البعض بسبب التحديثات الخاصة ببياناتهم، حتى أن ذلك جاء وفقًا لبعض الشكاوى التي تمت من قبل المستفيدين، على أن تُسرع الهيئة في الوقت الحالي، من مراجعة وتحديث جميع المعلومات المتعلقة والخاصة بالمستفيدين، لاستكمال واستمرار صرف المعاشات أو الرواتب دون ادنى مشاكل أو عقبات.

مدة مراجعة طلب المتقاعدين حول بياناتهم في العراق

وأشارت الهيئة، إلى أن المراجعة وتحديث البيانات تكون خلال 72 ساعة من وقت تقديم الطلب من قبل المتقاعد، حتى أنها أعلنت عن تمديد ساعات الدوام الرسمي دون تحمل المتقاعدين عناء المراجعة، إضافة إلى محاسبة جميع الموظفين والمسؤولين المقصرين في حالة التأخر عن طلبات المواطنين بمختلف محافظات العراق.