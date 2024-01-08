كشوفات pdf.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، الالاف من المواطنين يبحثون اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 التي تشغل بال الكثير من الفئات خاصة محدودي الدخل والفقراء، ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية واحد من أهم البرامج التي تقدم الدعم المالي للأسر المحتاجة من أجل تخفيف عليهم من أعباء الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واليكم طريقة تحميل كشوف المشمولين عبر منصة مظلتي، فتابعونا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

قريبا وخلال الايام القادمة سيتم الاعلان اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 من قبل السيد وزير العمل العراقية الدكتور احمد الاسدي بعد أن يتم فحص الطلبات المقدمة من قبل الاشخاص المحتاجين والارامل وغيرهم من الراغبين في الحصول على المبلغ المقرر المقرر الذي يساعدهم على أعباء الحياة، علما بأنه في حالة قبولك من ضمن المشمولين سيتم اخطارك برسالة نصية قصيرة، واليكم كيفية تحميل كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

الضغط على قسم الرعاية الاجتماعية.

النقر على كلمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد الوجبة، واختيار المحافظة القاطن بها المتقدم.

ادخل جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية الذكية.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

النقر على كلمة تحميل.

بعد أن يتم تحميل الملفات، قم بفتحها والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية