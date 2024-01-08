“بس شوي” استقبل تردد قناة كراميش 2024 للاطفال واستمتع بجميع اغاني لولو وكاندي الممتعة

يهتم كل من لديه طفل بالتعرف على تردد قناة كراميش 2024 كونها من القنوات المميزة لدى الأمهات بشكل عام والأطفال بشكل خاص، حيث إن هذه القناة نجحت في توطيد محبتها داخل كل بيت مصري كونها تعرض محتوى متنوع يجذب انتباه الصغار من ناحية وكذلك تقدم هذا المحتوى بطريقة يسهل على الأطفال تعلمها من ناحية أخرى، لذلك أصبح البحث عن تردد هذه القناة يمثل أهمية كبرى.

تردد قناة كراميش 2024

منذ أن توقفت إشارة بث هذه القناة الفضائية المميزة والجميع يبحث بلهفة حول تردد قناة كراميش 2024 تلك القناة التي تحرص بشكل كبير على تقديم كل ما ينفع الطفل، بالإضافة إلى أنها تعرض محتوانا بشكل مستمر طوال اليوم بأفضل صورة وأنقى صوت كل هذه المميزات كانت السبب في أن ترغب الأمهات في تنزيلها على جهاز الريسيفر، حتى يتخلصوا من بكاء الصغار المستمر.

لذلك إذا كنت تبحث عزيزي المتابع عن تردد القناة فيمكننا القول إنها متوفرة على قمرين صناعيين مختلفين، وإليكم الترددات التالية

أولاً: تردد القناة على نايل سات

اسم القناة: قناة كراميش.

تردد القناة: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

ثانياً: تردد القناة على عرب سات

اسم القناة: قناة كراميش.

تردد القناة: 11390.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

برامج قناة كراميش المتنوعة

في كثير من الأوقات يتعلم الأطفال بعض العادات الصحيحة الخاصة بالمأكل والمشرب أثناء مشاهدة التلفاز وهذا ما ركزت عليه قناة كراميش، حيث إنها وضعت محتوى تعليمي في الأغاني والأناشيد حتى يتعلم الصغار بطريقة بسيطة لذلك لا بد من وجود تردد قناة كراميش 2024، حتى يتمكن الصغار من مشاهدة المحتوى التالي