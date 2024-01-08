اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لشهر يناير عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لا تزال عمليات البحث تتزايد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم تعلن بعد، كما لم تحدد وزارة العمل العراقية موعد رسمي للكشف عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 مما أثار الحيرة والتساؤلات، واليكم رابط استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الكترونيا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تتولى وزارة العمل العراقية مسئولية الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، والذي من المتوقع أن يكون عدد المشمولين فيها حوالي 300 ألف مواطن من محدودي الدخل والاسر الفقيرة الاولى بالرعاية، يصرف راتب الرعاية الاجتماعية بشكل شهري من قبل المنافذ المخصصة، لذلك في اطار سعي الحكومة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم الاساسية، خاصة في حالة إن كانوا لا يملكون قوت يومهم، ومن أجل استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 اتبع تلك الخطوات:

ابدء فى الدخول على موقع وزارة العمل العراقية او ابدء فى الدخول فى موقع منصة مظلتي التابعة للوزارة.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختار ايقونة الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد رقم الوجبة.

ادخل جميع البيانات المطلوبة لاكمال عملية الاستعلام.

اضغط على كلمة استعلام.

ثم اضغط على تحميل كشوفات المشمولين.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وقد أوضحت وزارة العمل أنه يمكنك معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتنزيل الكشوف الخاصة بها فور اعتمادها الكترونيا، وإذا اردت الاستفادة من الرعاية الاجتماعية لابد أن تتوافر بك تلك الشروط: