تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديدة “القناة الأشهر في عالم الأطفال” لعرض أجمل الأناشيد

نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات وعرب سات من موقعنا البديل، حيث تعد قناة طيور الجنة من أشهر القنوات العربية للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والتعليمي للصغار، وذلك من خلال نجوم القناة الذين يتمتعون بأصوات جميلة وحضور مميز، بالإضافة إلى إنتاجات القناة المميزة من الأناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية، وقد أعلنت قناة طيور الجنة عن ترددها الجديد لعام 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وذلك بهدف تحسين جودة البث وزيادة مساحة التغطية.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات 2024

تحظى قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، حيث تساهم القناة في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

التردد: 11274 معامل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11315 معامل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 4/3

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة من البرامج والمحتوى الترفيهي والتعليمي للصغار، ومن أبرز هذه البرامج:

برنامج “طيور الجنة”، وهو البرنامج الرئيسي للقناة، ويقدم مجموعة متنوعة من الأناشيد والأغاني للأطفال.

برنامج “كراميش”، وهو برنامج ترفيهي للأطفال، ويقدم مجموعة متنوعة من الألعاب والفقرات الممتعة.

برنامج “هدهد”، وهو برنامج تعليمي للأطفال، ويقدم مجموعة متنوعة من المعلومات المفيدة للأطفال في مختلف المجالات.

تحظى قناة طيور الجنة بشعبية كبيرة بين الأطفال في الوطن العربي، وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، حيث تساهم القناة في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، وتعد قناة طيور الجنة من القنوات المهمة للأطفال، حيث تقدم لهم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز، وذلك من خلال نجوم القناة الذين يتمتعون بأصوات جميلة وحضور مميز، بالإضافة إلى إنتاجات القناة المميزة من الأناشيد والبرامج التعليمية والترفيهية.