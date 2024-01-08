نزل تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد كليًا على النايل سات لمتابعة اجمل مغامرات القط والفار
تردد قناة توم وجيري
من منا لا يريد الوصول لـ تردد قناة توم وجيري بالطبع هذا الأمر يمثل أهمية لدى ربات البيوت كون أطفالهم منذ انقطاع بث هذه القناة وهم لا يرغبون إلا في مشاهدتها، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الانفراد الذي تتمتع به هذه القناة الفضائية الشهيرة بين القنوات الخاصة بالأطفال والتي تساعدهم على الاستمتاع بأوقاتهم، لا سيما أن هذه القناة من ضمن مميزاتها أنها لا تحتاج لأي رسوم اشتراك، وكذلك تعرض أفلام متنوعة وفقرات من كرتون توم وجيري طوال الوقت.
تردد قناة توم وجيري
مما لا شك فيه أن القنوات الفضائية المخصصة للأطفال تساعد الأمهات في إنهاء كافة مستلزماتهم الحياتية وفي الوقت ذاته يطمئنون أن أطفالهم أمام قناة تقدم ما يفيدهم فقط، كل ذلك كان السبب في البحث عن قناة توم وجيري الشهيرة لذلك بعدما ارتفعت معدلات البحث بكثرة من قبل محبي أفلام الكرتون حول تردد قناة توم وجيري قررنا أن نقدمه لكم، على أن يكون تردد هذه القناة كالتالي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11353
- معدل الترميز: 27500
- الجودة: HD
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل تصحيح الخطأ: ⅚
كيفية استقبال تردد قناة توم وجيري
على الرغم من وجود أكثر من قناة تهتم بعرض المحتوى المتنوع للأطفال إلا أن قناة توم وجيري استطاعت أن تتميز عن باقي القنوات الفضائية المخصصة في عرض نفس المحتوى، حيث إنها تقوم بعرض المحتوى دون انقطاع أو وجود مشاكل في الصوت وهذا ما أدى لارتفاع معدلات البحث حول تردد قناة توم وجيري.
بالإضافة إلى أنها تقدم كافة البرامج الكرتونية بدون فاصل وإليكم خطوات التنزيل التالية:
- بواسطة جهاز الريموت قم بالانتقال إلى قائمة الإعدادات
- ثم بعد ذلك قم بالضغط على خيار التحديث اليدوي للقنوات.
- عليك هنا إدخال كافة البيانات المتعلقة بالتردد.
- ثم قم بتحديد القمر الصناعي.
- بعدها اختر خيار البحث حتى يتم البحث على هذه القناة، حينما تجدها اضغط على كلمة حفظ حتى تكون ضمن القنوات المميزة على جهاز الاستقبال.