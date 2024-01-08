بحث اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf جَميــع المحافظات موقع منصة مظلتي | كشوفات اسماء الوجبة التاسعة

من اكثر الموضوعات تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث يبحث المواطنين عن أسمائهم في قائمة الأسماء التى أصدرتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي يعيشها العالم الآن، أصبح الكثير من الأشخاص الذين كانو يعدو من الطبقة المتوسطة أصبحوا الآن من الطبقة تحت المتوسطة، و يعانون من ارتفاع أسعار السلع ولذلك لجأ الكثير من الناس إلى التقديم في الرعاية الاجتماعية لتساعد الأفراد في مواجهة صعوبات المعيشة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

ان الإعلان عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية للعام 2024 كالتالي:

أن لا يقل عمر المواطن عن 16 عام ولا يزد عن 55 عام. كذلك أن لا يكون للمواطن سجلت تجارية. يجب أن لا يكون للمواطن حسابات بنكية



أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الساعات الماضية أنه سوف يتم ظهور اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية خلال الفترة القادمة ويمكن للمواطن الاستعلام عن ذلك من خلال منصة مظلتي الإلكترونية.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن للمواطن معرفة إذا كان اسمه في اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية أم لا، من خلال اتباع الخطوات التالية: