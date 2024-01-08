لينك التسجيل في وظائف البريد المصري بمرتبات ضخمة الشروط والوظائف المتاحة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بقيادة الدكتور صالح الشيخ، عن فرص متميزة لوظائف البريد المصري حيث تم إتاحة 900 وظيفة جديدة ضمن هيكل العمل في البريد يأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم مسابقة شاملة ستسهم في اختيار الكفاءات اللانضمام إلى صفوف العاملين في هذا القطاع الحيوي وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الذي صدر بالقانون رقم (81) لعام 2016، والذي أقره مجلس النواب.

خطوات التسجيل في وظائف البريد المصري

أعلنت هيئة البريد المصرية عن فتح باب التقديم لشغل العديد من الوظائف الشاغرة لديها، وذلك من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة في هيئة البريد المصرية اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة البريد المصري من خلال الضغط على الرابط التالي

الضغط على زر “الوظائف الخالية”.

اختيار الوظيفة المناسبة من بين الوظائف المتاحة.

تعبئة البيانات المطلوبة في استمارة التوظيف، والتي تتضمن الاسم والعنوان ورقم الهاتف ودرجة التعليم والخبرات العملية.

إرفاق جميع المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة، مثل صورة من المؤهل الدراسي وصورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.

مراجعة البيانات السابقة والتأكد من صحة جميع المستندات.

الضغط على أيقونة “التقديم”.

شروط التقديم في مسابقة البريد المصري 2024

يجب على المتقدمين للوظيفة الالتزام بالشروط التالية: حاصل على مؤهل دراسي مناسب للوظيفة المتقدم لها. يتمتع بقدر كافٍ من اللياقة البدنية لضمان قدرته على أداء مهام الوظيفة بكفاءة، مع مراعاة اللياقة الذهنية الملائمة لطبيعة العمل. يحمل شهادة خبرة ذات صلة بالوظيفة المتقدم لها.

الوظائف المتاحة