“أنا لولو الحبابة”.. تردد قناة وناسة الجديد Wanasah TV 2024 لمشاهدة اجمل اغاني الاطفال على مدار اليوم

تردد قناة وناسة الجديد 2024، الالاف من الامهات والاباء يبحثون عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 بعدما تم تغييره لزيادة جودة الصوت والصورة، بالتزامن مع حصول الاطفال الصغار على اجازة نصف العام لتكون مشاهدة قنوات الاطفال هي وسيلة التسلية الوحيدة بالنسبة لهم خاصة في ظل الطقس البارد الذي تشهده البلاد حاليا، ودائما ما تقدم قناة وناسة محتوى مسلي ومميز يجذب الاطفال إلى مشاهدتها، مع استخدام طريقة سلسة لتوصيل المعلومة لعقل الطفل، واليكم اجدد تردد قناة وناسة للاطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

ويمكنك ضبط واستقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الريسفير الخاص بك في ثواني، ليتمتع الاطفال بمشاهدة اجمل الاغاني التي تقدمها الشخصية الكرتونية “لولو” على مدار اليوم، ومن خلال تلك الاغاني يتم غرس الصفات الحميدة في شخصية الطفل مثل الصدق وتنفيذ كلام الوالدين والاهتمام بالنظافة الشخصية والعامة وغيرها، والآن مع تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات:

التردد: 11470. الاستقطاب: عمودي. القمر الصناعي: نايل سات. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الأخطاء: 5/6. الجودة: SD.

التردد: 11270. القمر الصناعي: عرب سات. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الأخطاء: 3/4. الجودة: HD.

أغاني قناة وناسة 2024

تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة وجميلة من أغاني الأطفال طوال اليوم والتي نذكر منها:

أغنية اجا الحلو. أغنية بيب بيب. أغنية حرامي سرق لولو. أغنية يا شرطي حرامي. أغنية لولو وماما. أغنية وناسة. أغنية لوليات صغار. أغنية حنامي حنامي. أغنية دادا ميدو. أغنية حبيب البابا. أغنية مين سرق الجزمة. أغنية يلا نلعب. أغنية جراثيم. أغنية الشرطة القوية. أغنية لا تفتح الباب يا لولو.

ضبط تردد قناة وناسة 2024