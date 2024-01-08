وزارة التعليم تكشف عن قرار هام حول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي “التفاصيل”

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي من أكثر الموضوعات الهامة التي يتم طرحها وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، حيث يرغب الآلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي العام بقسميه علمي وأدبي معرفة ميعاد نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انطلاق ماراثون الثانوية العامة في مصر، والذي من المقرر أن يبدأ بدءً من السبت الموافق 22 يونيو 2024.

وفي هذا الصدد سوف نسلط الضوء حول أهم التفاصيل الخاصة ب موعد نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي وأدبي.

موعد جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد نزول جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 العلمي والأدبي، والذي سيكون خلال الفصل الدراسي الثاني.

وستبدأ الوزارة بجمع اقتراحات طلاب الثانوية العامة 2024 بشأن جدول الامتحانات من خلال الاتحاد الطلابي لمدارس الجمهورية، الذي يعتبر الممثل القانوني الوحيد لهم، وسيتم الإعلان عن تاريخ إصدار جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 العلمية والأدبية خلال شهر فبراير المقبل 2024.

نصائح ذهبية للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يتعلق بالاستعداد للامتحانات، توفر وزارة التعليم بعض النصائح القيمة التي يمكن للطلبة اتباعها، ومنها: