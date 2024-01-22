جميع شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر +خطوات التسجيل بالتفصيل 2024

العديد من الأشخاص يقومون بالتساؤل عن تلك الشروط التي تتعلق بالتسجيل بمنحة البطالة، فمن الجدير بالذكر أن هناك سلسلة من الشروط اللازمة والضرورية التي لابد من توفرها لكي يتم التسجيل للاستفادة من تلك المنحة، فمن الجدير بالذكر أيضا أن وزارة العمل بدولة الجزائر قد قامت بالكشف عن أحقية المرأة التي تكون ماكثة في البيت والتي لا يقوم زوجها بالعمل، ولا تنال على مبالغ مالية كل شهر، فتلك المنحة يتم تقديمها لها كذلك أن المطلقات والأرامل يكونوا من ضمن الفئات التي تستحق الاستفادة منها، وفيما يلي سوف نرفق لكم الشروط اللازمة للاستفادة منها وأيضا الخطوات اللازمة للتسجيل أيضا.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

لكي يتم الاستفادة من منحة البطالة لابد من توافر الشروط التالية في المتقدمين:

لا بد من أن تكون المرأة ماكثة في البيت، وليس عندها أي عمل.

كذلك أنه لابد أن يتجاوز سن الشخص 18 سنة.

هذا بجانب أنه في حالة إن كانت المرأة المتقدمة مطلقة فلابد عليها أن تنال على حكم نهائي بالطلاق.

كذلك إنها إن كانت المرأة أرملة لابد ان تقوم بتقديم ما يقوم باثبات ذلك.

التسجيل في منحة البطالة

من الممكن أن يتم التسجيل لتلقي تلك المنحة بمنتهى السهولة واليسر من خلال السير على الخطوات التالية: