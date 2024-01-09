ضيف 100 جنيه على السلع التموينية بالقانون + فئات يحق لها إضافة المواليد على بطاقة التموين

في الفترة الأخيرة تم تداول خبر إضافة المواليد على بطاقة التموين وهذا أثار الفرحة في نفوس الكثير من المصريين لذلك قام الدكتور علي السيد مصيلحي وزير التموين بمداخلة هاتفية لتوضيح صحة الخبر وبالفعل أكد الدكتور علي وزير التموين صحة الخبر وأنه في الفترة القادمة سوف يتم إضافة المواليد على بطاقة التموين وأنه من يرغب في ذلك عليه التسجيل عبر موقع الوزارة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

أكد الدكتور مصيلحى وزير التموين أنه سوف يتم استقبال طلبات المواطنين بإضافة المواليد عبر بطاقة التموين لكل من يحمل بطاقة تكافل وكرامة وأيضًا الأشخاص حاملين كارت الخدمات المتكاملة ولأصحاب المعاشات، وذلك عليهم أولا التسجيل إلكترونيا واتباع الخطوات التالية:

أولا نقوم بالدخول على الموقع الذي حددته وزارة التموين بعد ذلك نختار إضافة الأبناء غير المقيدين ثم نقوم بتسجيل رقم الهاتف والرقم السري. وبعد ذلك نقوم بكتابة الاسم الأول للأم «الوالدة». بعد ذلك نقوم بالضغط على أيقونة إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين. بعد ذلك نقوم كتابة اسم المولود «طفل- طفلة» الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم .

رباعية. ونقوم أيضا بإدخال الرقم القومي الخاص الموجود بشهادة الميلاد، حتى تتم اضافة مواليد لبطاقة التموين. وفي النهاية كتابة صلة قرابة المولود، اختيار الصفة «ضم الأبناء». وبعد ذلك نضغط على زر إرسال .

ولقد أوضحت وزارة التموين أمرا أنه يحب تقديم طلب واحد فقط لإضافة مواليد عبر بطاقة التموين وأنه إذا تم اكتشاف أن هناك أكثر من طلب لإضافة مواليد عبر بطاقة التموين سوف يتم حذف جميع الطلبات بشكل نهائيا .

شروط اضافة مواليد على بطاقة التموين

قامت وزارة التموين بوضع شروط للراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين والشروط: