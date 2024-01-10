شهادات بنك QNB “بنك قطر الوطني الأهلي” يُعلن عن عائد شهري 35 % .. أعرف بسرعة التفاصيل

الكثير من الأشخاص يقومون بالبحث عن تلك الشهادات فمن الجدير بالذكر أن هذا يقوم بتقديم سلسلة من الشهادات فهو يقوم بإتاحة شهادات الاقتراض وهذا بضمان الشهادة بمعدل يبلغ حتى 95%، من القيمة التي تتعلق بالشهادة، كذلك أنه من الممكن أن يتم شراء الشهادة من الفروع الخاصة بالبنك، هذا بجانب أنه يقوم بتوفير منتجات مصرفية وأيضا خدمات تلائم المتطلبات التي تتعلق بالعملاء وتتيح الاستفادة لكل العملاء، وفيما يلي سوف نتعرف سويا على أبرز التفاصيل الخاصة بتلك الشهاده.

شهادات بنك QNB

قام بطرح سلسلة من الشهادات الجديدة به ويريد الأشخاص أن يقوموا بالتعرف عليها، فقد أصدر شهادة جديدة تكون العائد السنوي المتعلق بها 20% وتكون حتى 18 شهرا هذا بجانب أنه يتم صرفه بشكل شهري عند الاستحقاق بمعدل 22.5% كذلك أن أقل حد لربط تلك الشهادة هو يكون 1000 جنيه مصري، كذلك أن عائد تلك الشهاده يكون ثابتا وذلك في فترة الشهادة بأكملها، ويحتسب العائد من الوقت الخاص بشرائها، وليس من الممكن أن يسترد سوى يعقب مرور ما يقرب من حوالي ستة أشهر من التاريخ الخاص بشرائها.

تفاصيل شهادات ادخار بنك QNB الاهلي

يقوم البنك بتقديم سلسلة متباينة من الشهادات الإدارية والتي تتيح سمات عديدة بأسعار تبلغ حتى 25% من بينها شهادة ادخار أوائل والتي تكون حتى ثلاثة أعوام، والعائد المتعلق بها يكون ثابت، هذا بجانب أن العائد المتعلق بها سعره شهري 19%، وكذلك ربع سنوي 19.10%، أما نصف سنوي يكون 19.25%، بالاضافة إلى أنه يحتسب العائد من اليوم التالي من شراء الشهادة، وليس من الممكن أن يتم استرداد القيمة التي تتعلق بالشهادة سوى عقب مرور ما يقرب من حوالي ستة أشهر من اليوم الثاني من الشراء.