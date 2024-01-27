استقبل الآن “تردد قناة الجزيرة الإخبارية متاح على جميع الأقمار الصناعية 2024”
العديد من الأشخاص في تلك الفترة الجارية يظل يتساءلون عن تردد قناة الجزيرة الإخبارية، هذه القناة التي تغطي جميع الأخبار أيضا أحدث ما يصير في الوطن العربي والعالم، فهي تشمل الأحداث كلها والأخبار الحصرية ومن الجدير بالذكر أن البحث عن التردد المتعلق بها يعتبر أمر مهم للكثير من الأشخاص، إذ إنها تكون مرجع مهم لهم وهذا لأنها تقوم بتقديم تغطية شاملة لكل التطورات والأحداث التي تكون بالوطن العربي، وأيضا في العالم ومن الممكن أن يتم متابعة التقارير المتعلقة بها الميدانية وأيضا برامج الاستقصائية من خلال الترددات الجديدة التي تتعلق بها، وهي الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الأخبار بصورة دقيقة، وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم أحدث تردد لها.
تردد قناة الجزيرة الإخبارية
من الممكن أن تقوم بضبط تردد قناة الجزيرة باتباع الآتي:
- التردد 10971
- القمر الصناعي نايل سات
- معدل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطا 2/3
كيفية ضبط تردد قناة الجزيرة الاخبارية
تستطيع أن تقوم بضبط تردد هذه القناة وتستمتع بكل ما يتم بثه على شاشتها، وتعرف جميع الأخبار الحصرية التي يتم إذاعتها أيضا على شاشة تلك القناة فقط عليك ان تقوم باتباع النقاط التالية:
- الخطوة الاولى عليك ان تقوم بالانتقال الى الاعدادات بالنقر عليها من خلال الريموت كنترول.
- الخطوة الثانية انتقي زر تنزيل القناة
- الخطوة الثالثة انتقي زر تثبيت يدوي.
- الخطوة الرابعة حدد القمر الصناعي.
- الخطوة الخامسة سجل التردد.
- الخطوة السادسة أدخل معدل الترميز وجميع التفاصيل التي تتعلق بالقناة.
- الخطوة السابعة انقر على أيقونة بحث.