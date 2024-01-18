مش هتصدق رامز هيعمل ايه السنة دي؟!! برنامج رامز جلال الجديد 2024 .. تفاصيل مسربة

برنامج رامز جلال الجديد 2024 برامج المقالب للفنان رامز جلال تعد من بين أبرز البرامج التي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر كل عام عند حلول شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب شهر رمضان يبدأ البحث المتزايد عن تفاصيل البرنامج الجديد لرامز جلال لموسم 2024.

برنامج رامز جلال الجديد 2024

تأتي برامج رامز جلال بتقديم مفاجأت مثيرة ومواقف كوميدية طريفة، حيث يقوم بخداع نجوم مشهورين وتوريطهم في مواقف غير متوقعة، الجمهور ينتظر هذه البرامج للاستمتاع بجو من المرح والضحك في شهر الرحمة والغفران.

موعد عرض برنامج رامز جلال

يتم عرض الحلقات بعد أذان المغرب، علي قناة MBC مصر حيث كان الوقت الذي تمسك به رامز جلال المواسم الماضية، يمكن أيضا فرصة مشاهدة البرنامج مرة أخرى، وذلك بعد مرور ساعتين من جلال منصة شاهد الإلكترونية.

أهم برامج رامز جلال

الفنان رامز جلال قدم خلال السنوات السابقة سلسلة من البرامج

برنامج رامز قلب الأسد.

برنامج رامز ثعلب الصحراء.

برنامج رامز عنخ امون.

برنامج رامز قرش البحر.

برنامج رامز واكل الجو.

برنامج رامز بيلعب بالنار.

برنامج رامز تحت الأرض.

برنامج رامز تحت الصفر.

برنامج رامز في الشلال.

برنامج رامز مجنون رسمي.

برنامج رامز عقله طار.

برنامج رامز موفي ستار.

برنامج رامز نيفر أند.

ترددات قناة ام بي سي مصر الناقلة لبرامج رامز جلال