بمقدم 60 ألف شقق الإسكان المتميز.. تفاصيل شقق الإسكان بالعبور وأسيوط الجديدة بالتقسيط ومساحات 93 متر وآخر موعد الخميس المقبل

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وأثرت تلك الأزمة على اغلب الدول منها مصر، تسعى الحكومة جاهده إلى تحسين الأوضاع داخل البلاد وتطوير الدولة حتى تتقدم وتصبح من الدولة المتقدمة ومن ضمن مجهودات الحكومة تسعى التى توفير مساكن وبناء عمارات وابراج جديدة، ومع الزيادة السكانية التى تساعدها مصر وبعد أن أصبح عدد السكان أكثر من 100 ميلون نسمه تحتاج الدولة إلى بناء مساكن أكثر وخصوصا للشاب الذين سوف يبدأن حياتهم ولذلك قامت الحكومة المصرية بعمل برنامج يسمى الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث استطاعت الدولة عام 2023 تحقيق إنجازات كبيرة في مشروعات لها علاقة بالإسكان الاجتماعي التي وجهت لفئة أصحاب الدخل المحدود، والذي تعد من أكبر المشاريع على مستوى العالم لتلك الفئة بالرغم من وجود ظروف صعبة اقتصادية .

شقق الإسكان المتميز بالعبور

قامت وزارة الإسكان مسبقاً بإصدار إعلان تقوم فيه بطرح شقق جديدة كاملة التشطيب في مدينة العبور الجديدة بمساحة 93 م بنظام أسبقية الحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، وقام وزير الإسكان الدكتور عصام الجزار بإعلان أن هناك ما يقرب من 38,000 مواطن سوف يتقدمون لحجز الشقق في مشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث بمدينة العبور الجديدة.

إضافة إلى ذلك يوجد مشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة حتى الآن قام 6000 مواطن بالمبادرة والحجز على هذا المشروع في أسيوط الجديدة.

عدد الشقق التى طرحتها وزارة الإسكان

في بيان صادر من وزارة الإسكان في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم طرح ما يقرب من 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مدينتين العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، ومساحتها تتراوح من (63) إلى (93م) وييستطيع فئة محدودة الدخل حجز تلك الشقق من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي.

أسعار الشقق في مدينة العبور الجديدة

قام الوزير بإصدار قائمة تحتوي على أسعار شقق الاسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة وهي كالآتي :