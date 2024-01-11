مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة 2024 على هذه القنوات المجانية “هنـــا”

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة في عالم القانون والتحديات الشخصية يتناول السيناريو قصة نديم أحمد أبو سريع الملقب بـ “طه الدسوقي” يعد نديم طالبا متميزا في كلية الحقوق حاز على المركز الأول في فصله ورغم تميزه إلا أنه لم يتم تعيينه كمعيد ما دفعه لاتخاذ قرار جريء بالانضمام إلى شركة محاماة.

مسلسل حالة خاصة 2024

تأتي غادة عادل في دور أماني النجار أكبر محامية في مصر تدير مكتبا قانونيا ذا سمعة عظيمة تضطر أماني إلى قبول تحدي جديد عندما يتقدم نديم للعمل في مكتبها يجد نفسه في مواجهة صعوبات وتحديات قانونية مثيرة.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

تستعرض الشاشات العربية مسلسل “حالة خاصة” حيث يأخذ المشاهدون رحلة مثيرة عبر قنوات “MBC مصر” و “ON E” يتم بث حلقات المسلسل على قناة إم بس سي مصر يومي الأربعاء والخميس وعلى قناة ON E كل يوم جمعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

يتميز المسلسل بتوقيته المحدد بدقة حيث تعرض حلقتين أسبوعيا كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12 صباحا تحظى منصة “Watch it” بعرض مسلسل “حالة خاصة” الذي يأسر الجماهير بتفاصيله المشوقة والمثيرة يتم تقديم حلقتين أسبوعيا حيث ينطلق العرض في تمام الساعة 12 صباحا عرض الحلقتين الأوليتين في الثالث من يناير حيث تم إثارة فضول المتابعين حول المزيد من التفاصيل وفي الأربعاء المقبل سوف يعرض الحلقتين 3 و4 مما تزيد من حماس الأحداث.