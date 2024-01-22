رسميًا تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يناير 2024 لهذه الفئات فقط!

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة تتزايد موجة البحث حول مستقبل معاش تكافل وكرامة في الشهر المقبل، حيث ينشغل أكثر من 5 ملايين مستفيد من هذا البرنامج بالبحث عبر محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة

في إعلان هام للعام 2024، أعلنت الحكومة المصرية عن خطوة هامة تعزز مكانة البرنامج وتعكس التفاني في دعم المواطنين، فقد تم الإعلان عن زيادة معاشات المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 15% اعتبارا من شهر يناير 2024.

زيادة معاش تكافل وكرامة

فقد ارتفع معاش تكافل الأسرة من 450 جنيها إلى 522.50 جنيها.

كما شهد معاش كرامة للمسنين زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 500 جنيها إلى 575 جنيها شهريا.

للأشخاص ذوي الإعاقة زيادة ملحوظة أيضا، حيث ارتفع من 800 جنيها إلى 920 جنيها شهريا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

يتيح تحميل واستخدام تطبيق تكافل وكرامة على الهواتف الذكية الوصول السهل والفوري إلى المعلومات والنتائج.

يمكن للمستفيدين الاتصال بالخط الساخن المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 16439 للحصول على المساعدة والاستفسارات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة