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“هنـــا” خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب بوابة التعليم الأساسي 2024 لجميع الصفوف
الاستعلام عن نتائج طلاب بوابة التعليم الأساسي 2024 يبدو أن هناك استفسارات واهتمامات كبيرة حول كيفية استخراج نتائج صفوف النقل، وهو موضوع يشغل بال العديد من الأفراد في هذا الوقت الحالي، يعد الرابط الذي تخصصه وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن هذه النتائج محل اهتمام كبير، حيث يسعى الكثيرون للوصول إليه بهدف متابعة تقدمهم الدراسي.
الاستعلام عن نتائج طلاب بوابة التعليم الأساسي 2024
بمجرد انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم، تقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن النتائج بدءا من الصف الرابع الابتدائي وصولا إلى الصف الثالث الإعدادي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى نتائجهم، باستخدام الرقم القومي الخاص بهم، مما يمكن الجميع من الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر.
خطوات الاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الأول 2024
باستخدام هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج النقل من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة.
- التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم والضغط على أيقونة “خدمات نتائج الطلاب”.
- يتعين على الطالب تحديد المرحلة التعليمية، سواء كانت ابتدائية أم إعدادية.
- يجب تحديد الدور الذي أدى فيه الطالب امتحاناته، سواء كانت امتحانات الدور الأول أم الدور الثاني.
- يتم إدخال جميع بيانات الطالب بشكل تفصيلي في الحقول المخصصة لها.
- يشترط تسجيل كل بيانات المدرسة التي يتابع الطالب فيها.
- بعد ذلك، يجب إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح والضغط على زر “استعلام”.
- في النهاية، ستظهر درجات الطالب التي حصل عليها في جميع المواد التي أدى فيها امتحانات الدور بالتفصيل.