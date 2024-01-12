ظهرت الآن “نتائج قبول طلاب الدور الثالث في الدراسة المسائية 2024” عبر الموقع الرسمي

نتائج قبول طلاب الدور الثالث في الدراسة المسائية أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت النتائج الخاصة بقبول طلبة الدور الثالث من ذوي الشهداء في برامج الدراسة المسائية.

نتائج قبول طلاب الدور الثالث في الدراسة المسائية

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، بنتائج قبول الطلبة الناجحين في الدور الثالث لفئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2024/2023.

وأكدت الوزارة أن نتائج القناتين العامة والقبول المباشر شملت قبول (503) طالبًا، توزعوا على فئات ذوي الشهداء، حيث بلغ عدد الطلاب الناجحين (159) طالبًا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل، و(29) طالبًا من ذوي شهداء الحشد الشعبي، و(315) طالبًا من ذوي ضحايا الإرهاب.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة الجامعات إلى البدء في إجراءات تسجيل الطلبة واعتماد بيانات نتائج القبول، التي تم نشرها في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://www.dirasat-gate.org/).

وفي إطار الإعلان عن نتائج القبول، شددت الوزارة على ضرورة أن تقوم الجامعات ببدء إجراءات تسجيل الطلبة الناجحين، وتأكيد صحة البيانات المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، كما حثت الطلبة الناجحين على متابعة الإجراءات اللازمة لاستكمال عمليات التسجيل.

تأتي هذه النتائج في إطار الجهود المستمرة لتشجيع التعليم العالي بين ذوي الشهداء، وتعزيز فرصهم في الحصول على فرص تعليمية متقدمة، تعكس هذه الإعلانات التزام الحكومة بتقديم الدعم لهذه الفئة الخاصة، وتوفير الفرص لتحقيق التميز الأكاديمي والمهني.