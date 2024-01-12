“هنـــا” طريقة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 عبر الموقع الرسمي

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024 أعلنت وزارة السياحة والآثار عن نتائج قرعة الحج السياحي لعام 2024، وانطلقت عملية التقديم للمواطنين في قرعة الحج السياحي للعام 2024-1445 هـ، اعتبارًا من 20 نوفمبر 2023، واستمرت حتى الخميس 4 يناير 2024.

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2024

تم الإعلان عن نتائج قرعة الحج السياحي لعام 2024 في تمام العاشرة من صباح اليوم السبت، بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالعباسية، بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية وتمت عملية القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج المصرية 2024.

فاز في نتيجة قرعة الحج السياحي 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، وقد تمكن المواطنون الفائزون في القرعة من الاطلاع على نتائجهم عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، وعليهم أداء الفريضة وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي.

علمًا أن عدد المتقدمين لقرعة الحج السياحي 2024 بلغ 58217 مواطنًا، حيث كانت نسبة المتقدمات من الإناث 60% والذكور 40%، وتوزعت طلبات الحج بين الحج الاقتصادي السياحي والحج البري والحج الخمس نجوم بنسب مختلفة.

وسجل إجمالي الشركات المتقدمة لتنظيم الحج السياحي هذا العام 1,298 شركة سياحة، حيث أدرجت 810 شركات طلبات للمستوى الاقتصادي و258 شركة للمستوى البري و230 شركة للمستوى الخمس نجوم.

بعد القرعة سيستمر تسجيل الكيانات (التضامنات) بين شركات السياحة حتى 22 يناير، تليها معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية ابتداءً من 22 يناير، وتنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير.