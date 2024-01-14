رسميًا “إلغاء امتحانات الترم الأول 2024 للصفوف الإعدادية بهذه المحافظات” .. التعليم المصري يٌجيب

تتداول بين الجميع في الوقت الجاري شائعة إلغاء امتحانات الترم الأول 2024, حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص تداول هذه الشائعة وهي إلغاء امتحانات الترم الأول 2024 والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ومنصات البحث في الأيام الأخيرة .

إلغاء امتحانات الترم الأول 2024

يريد الجميع معرقة صحة أو نفي شائعة إلغاء امتحانات الترم الأول 2024 , والتي تم نشرها في الأيام الأخيرة , حيث قالت وزارة التربية والتعليم أن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة وقد قامت بنفيها كليا وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إقامة الامتحانات في موعدها المحدد سابقا لجميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية ومدارس التعليم الفني والجامعات الحكومية , والخاصة , والأهلية .

وأكدت الوزارة في وناشدت على عدم تصديق مثل هذه الشائعات التي غرضها عمل بلبلة في المجتمع وتشتيت الطلاب في جميع المراحل التعليمية .

وقالت الوزارة أنه عند ظهور مثل هذه الشائعات ووجود أية شكاوي عليكم إتباع الخطوات التالية:

البلاغ عن أية شائعات أو شكاوي يجب عليكم إرسال الشكاوي على هذه الأرقام , الخاصة والتابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء وهذه الأرقام هي (01155508688) أو على الرقم التالي (011555508851)

جدول امتحانات الترم الأول للشهادة الإعدادية 2024

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء17 يناير من الشهر الجاري حيث يكون أول يوم : مادة اللغة العربية , ومادة التربية الدينية. ويوم الخميس 18 يناير : مادة الدراسات الاجتماعية , ومادة الحاسب الآلي, ويوم الأحد21 يناير امتحان الهندسة والتربية الفنية , ويوم الاثنين 22 يناير : مادة اللغة الانجليزية, ويوم الثلاثاء 23 يناير: مادة الجبر والاحصاء , وتتنهي الامتحانات يوم الأربعاء 24 يناير : مادة العلوم.