شحن شدات بيجي 2024 والحصول على 18% من موقع midasbuy بالطريقة الجديدة بعد التحديث

في بداية السنة الجديدة بدأ العديد من الأفراد في البحث عن وسائل لشحن شدات ببجي 2024 بهدف الحصول على الفرصة لشراء السكنات المميزة في PUBG Mobile، رغم انتشار العديد من الطرق غير المعلن عنها، قررنا توضيح بعض الجوانب المتعلقة بعملية شحن UC، يُشار إلى أن لعبة PUBG Mobile قد زادت شهرتها بشكل كبير منذ عام 2017، وذلك بعد إطلاق النسخة الرسمية على متجر جوجل بلاي، مما جعلها متاحة للعب عبر الهواتف الذكية دون الحاجة إلى كمبيوتر أو أجهزة ضخمة، وهي الطفرة الرئيسية في عالم ألعاب الباتل رويال.

خطوات شحن شدات ببجي 2024

هناك طريقتان رسميتان لشحن شدات ببجي 2024:

الطريقة الأولى تتضمن شراء بطاقات جوجل بلاي والدفع عبر الفيزا كارد من خلال المتجر الرسمي للعبة، بعد إتمام الدفع ستتلقى عملات UC مباشرة على حساب ببجي الخاص بك.

أما الطريقة الثانية فتتعلق بزيارة موقع ميداس باي وتعبئة حسابك باستخدام محرك جوجل، بعد ذلك اضغط على “شراء” حيث ستظهر لك أسعار العملات مع إمكانية الحصول على هدية مجانية، حدد وسيلة الدفع وأدخل معرف اللاعب، ثم انتظر وصول الشدات بعد الضغط على “Ok”.

ما هي عملة ببجي UC

عملة UC المتوفرة في لعبة PUBG Mobile تُعد الوسيلة الرقمية لشراء معدات ومستلزمات داخل عالم PUBG، بجانب تحسين مستوى الحساب وتقييمه، تُشبه UC العملات الأخرى المستخدمة في ألعاب أخرى، مثل جواهر Free Fire وعملات Fortnite، يمكن للاعبين في العديد من الدول شحن UC دون الحاجة للوجود على منصات إلكترونية خارجية، حيث يُمكن القيام بعملية الشحن مباشرة من متجر اللعبة، والذي يتيح خاصية الدفع باستخدام الرصيد من المحافظ الإلكترونية، بعد ذلك، يبرز موقع MidasBuy كوجهة معروفة للشحن، مقدمًا أيضًا الفرصة للمستخدمين للفوز بجوائز والمشاركة في الأحداث باستخدام UC أو العملات الإفتراضية بشكل مجاني.