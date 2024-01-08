تردد قناة براعم أطفال على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات واهم ما تعرضه من برامج

قناة براعم أطفال منذ نشأت القناة وهي تقوم بتقديم برامج متميزة وأفلام كرتونية هادفه للأطفال، لذا تجد قناة براعم تنافس قنوات الأطفال منذ شأتها عام 2015، حيث تمتاز القناة بعرض محتوى مميز، ومن خلال مقالنا نذكر تردد القناة على الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات، وكذلك نبين طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال، وإضافة الترددات المختلفة عليه.

تردد قناة براعم أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة

تستطيع ضبط تردد قناة براعم أطفال الجديد على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات وذلك بإضافة إلى جهاز الريسيفر الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات: التردد: 11564، الاستقطاب: رأسي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

القمر الصناعي عرب سات: التردد: 10727، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات ضبط تردد قناة براعم أطفال على جهاز الريسيفر

تستطيع ضبط تردد قناة براعم أطفال على جهاز الاستقبال ومشاهدتها، وذلك بإضافة الترددات السابقة إليه عبر اتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر قائمة في الريموت الخاص بجهاز الاستقبال.

بعد الدخول على القائمة اختر التثبيت اليدوي، ثم انقر على إضافة ترددات.

أدخل بيانات التردد الجديد كما ذكرناها في الفقرات السابقة.

بعد الانتهاء اضغط على زر بحث، ستظهر أمامك القناة على قائمة القنوات المثبتة على جهاز الاستقبال.

ثم بعد ذلك اضغط على زر إضافة القناة ليتم حفظها.

وبهذا تكون قد ضبطت تردد قناة براعم على جهاز الاستقبال الخاص بك، ويمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة مجموعة كبيرة من البرامج والأفلام الكرتونية سواء التعليمية أو الترفيهية على القناة.