لينك استمارة طلب تعيين وزارة التربية العراقية.. عرض كشوفات أسماء الفائزين في مسابقة 50 ألف معلم جميع المحافظات

أطلقت وزارة التربية العراقية، مجموعة من الوظائف الشاغرة للعديد من الكوادر البشرية الراغبين في الإلتحاق بالوزارة بنظام العقود معلمين ومعلمات، إضافة إلى أن عدد المتاح لهم التقديم نحو 50 ألف معلم ومعلمة، على أن يكون ذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط الهامة، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

شروط القبول في وزارة التربية العراقية

هناك بعض الشروط الهامة من أجل القيام بالتقديم في وظائف وزارة التربية العراقية، كما على النحو الأتي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

كذلك يجب وأن يقوم بإدخال كافة المعلومات باللغة الإنجليزية.

أن يتأكد من جميع المعلومات والوثائق التي تم إدخالها.

كذلك يُرجى القيام بطباعة رقم التسجيل وقت ملء الإستمارة.

التأكد كذلك من المستندات التي تم إرفاقها عبر موقع الوزارة.

كيفية الإستعلام عن اسماء تعيينات وزارة التربية

يمكن القيام بملء استمارة التقديم، والعمل على الإستعلام عن اسماء المقبولين في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-