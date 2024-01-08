برابط مباشر .. حجز تذاكر باقة الإجازة موسم الرياض 2024

بدأت إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني 1445، حيث يسعى الكثيرون من العائلات في السعودية للاستمتاع بأوقات ممتعة خلال هذه الإجازة، سواء بالسفر أو زيارة الأماكن الترفيهية المتاحة في المملكة، وقد قامت المملكة بتوفير العديد من الفعاليات السياحية الداخلية، حيث أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في السعودية، عن توفر باقة الإجازة المطولة التي تتضمن 4 تذاكر بمبلغ 115 ريال سعودي، وبالتالي سنقوم في هذا المقال بتقديم معلومات حول كيفية الحجز وشراء تذاكر باقة الإجازة لموسم الرياض 2024.

تذاكر باقة الإجازة موسم الرياض

تقدم باقة الإجازة لحاملها الفرصة الرائعة لاستكشاف منطقتين مميزتين في موسم الرياض، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجربتين فريدتين في الفترة من 4 يناير إلى 13 يناير 2024، تشمل الباقة إمكانية الدخول إلى منطقتين، وهما البوليفارد وورلد ووندر جاردن، بالإضافة إلى فرصة خوض تجربتين مميزتين وهما “مسامير 2” و”هاوس اوف هايب”، سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل قريبًا حول باقة الإجازة لموسم الرياض، والتي تتميز بمجموعة متنوعة من المزايا لإرضاء الزوار.

رابط حجز تذاكر باقة الإجازة في موسم الرياض 2024

لحجز واقتناء تذاكر موسم الرياض 2024 من خلال باقة الموسم، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: