التسجيل في سكنات عدل 3 وشروط التقديم inscription.aadl.dz

من المقرر أن بدأ التسجيل للحصول على وحدات السكن في مشروع عدل 3 في بداية شهر يناير 2024، عبر الوكالة الإلكترونية لوكالة عدل، حيث أوضحت وزارة السكن في الجزائر معايير التقديم للراغبين في الاستفادة من هذا المشروع، أشار وزير السكن إلى أن عملية التسجيل والاكتتاب في سكنات عدل 3 ستكون رقمية، حيث سيتم استخدام الرقم الوطني والضمان الاجتماعي في هذه العملية، يبدأ الاكتتاب قبل نهاية النصف الأول من عام 2024، وسيتاح الفرصة لأولئك الذين لم يسجلوا في عدل 2 للحصول على وحدات في عدل 3، ستتوفر روابط التسجيل وشروطها.

التسجيل في سكنات عدل 3

فتح باب التسجيل لمشروع سكنات عدل 3 لعام 2024 يعد فرصة ذهبية للمواطنين الذين يسعون لامتلاك وحدات سكنية بأسعار معقولة وشروط سهلة، يتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوكالة عدل ابتداءً من شهر يناير 2024، وإرسال ملفاتهم إلى مقر الوكالة عبر البريد، يجب على المهتمين التحقق من استيفاء الشروط المطلوبة لضمان تحقيق حلمهم في الحصول على سكن يناسب احتياجاتهم وظروفهم.

شروط التسجيل في برنامج عدل 3

للتأهل للاستفادة من مشروع سكن عدل 3 لعام 2024، حددت وكالة عدل الشروط الضرورية، ومن بينها: