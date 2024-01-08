التربية العراقية تعلن تبكير موعد امتحانات الصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى في كل المحافظات ماعدا تلك المنطقة !!

قررت وزارة التربية في العراق تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى، جاء هذا القرار نظراً لكثرة أعداد التلاميذ في المدارس الابتدائية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتسهيل سير العملية التعليمية وتقديم الدعم اللازم للطلاب في هذه المرحلة الحرجة.

تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة التربية، سيتم تقديم موعد امتحانات نصف السنة مع موعد الامتحانات الشفوية للعام الدراسي 2023-2024، ستقوم المديريات العامة للتربية باتخاذ القرار المناسب حسب اعتباراتها الخاصة.

يأتي هذا القرار لتخفيف الضغط على الطلاب والمدارس في ظل الأعداد الكبيرة للتلاميذ، ومن المتوقع أن يسهم تقديم موعد الامتحانات في تنظيم العملية التعليمية وضمان سيرها بشكل فعال.

تهدف وزارة التربية إلى تحسين جودة التعليم في العراق وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، لذا، يعتبر تقديم موعد امتحانات نصف السنة خطوة هامة لتحقيق هذه الأهداف.

امتحانات المرحلة الابتدائية والثانوية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية أن الامتحانات الخاصة بالمراحل الابتدائية ستكون بدءًا من يوم الخميس 25 يناير الحالي وتنتهي يوم الأربعاء 31 من نفس الشهر، وسيتم تضمين يوم السبت كجزء من أيام الامتحانات.

بالنسبة للدراسة الثانوية، ستبدأ الامتحانات في يوم الأحد 21 يناير 2024 وتنتهي يوم الأربعاء 31 من نفس الشهر، وسيتم احتساب يوم السبت أيضًا ضمن أيام الامتحانات.

موعد العطلة الربيعية

أما عن موعد العطلة الربيعية، أعلنت أيضا التعليم العراقية بأنها ستبدأ بعد انتهاء امتحانات نصف السنة، في يوم الخميس الموافق (١ فبراير ٢٠٢٤) لمدة أسبوعين، مشيرةً أنه سيتم استئناف الدوام يوم الخميس الموافق ١٥ فبراير ٢٠٢٤، مع إجراء امتحان نصف السنة للطلاب المؤجلين في الأسبوع الثاني من بدء الدوام الرسمي لمدة أسبوع واحد فقط.